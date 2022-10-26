За два месяца около 200 тыс. иностранцев подали заявки на получении ИИН – Минцифры

С 21 сентября около 200 тыс. иностранных граждан в Казахстане подали заявки на получение ИИН, сообщил в кулуарах мажилиса заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов.

«С 21 сентября поступило около 200 тысяч заявок. Это в целом от всех иностранцев», - цитирует Турысова агентство «Казинформ».

Однако он добавил, что «точную информацию о представлении ИИН» предоставить не может.

В начале октября министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщал, что с 21 сентября индивидуальные идентификационные номера в Казахстане получили более 70 тыс. граждан Российской Федерации.