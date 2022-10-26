Единый цифровой кадастр недвижимости появится в Казахстане

В Казахстане появится единый цифровой государственный кадастр недвижимости, в кадастровый паспорт объекта недвижимости будут объединены акт на землю и техпаспорт. Новшество направлено на внедрение электронного формата предоставления прав на земельные участки, что должно сократить взаимодействие субъектов земельных правоотношений с должностными лицами при оказании государственных услуг. Но, как пояснил руководитель рабочей группы – депутат Айкын Конуров, из-за неполного охвата Казахстана интернетом система не везде будет работать так, как планировалось.

«Правительством предполагалось, что порядок предоставления земель будет регламентирован двумя способами: путем прямого предоставления только в электронном формате и посредством проведения торгов. Однако ввиду неполного охвата территории страны интернетом, рабочей группой принято решение внедрить электронный формат предоставления прав на земельные участки только для земель столицы, городов республиканского, областного и районного значения. Такое предоставление будет осуществляться посредством веб-портала электронного правительства через публичную кадастровую карту», - объяснил Конуров, выступая в среду в первом чтении мажилиса с содокладом по проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости».

Кроме того, в связи с автоматизацией процессов предоставления прав на земельный участок, законопроектом исключаются институт земельной комиссии, а также разработка и утверждение земельно-кадастрового плана на вышеуказанных территориях. Это должно сократить сроки рассмотрения соответствующих заявлений.

«Подобный механизм будет применен также при изменении целевого назначения земельных участков, расположенных на землях населенных пунктов», - уточнил депутат.

Вместе с тем предполагается сократить количество документов на земельный участок и на здание. В частности, акт на землю и техпаспорт объединят в один документ в виде кадастрового паспорта объекта недвижимости.

Законопроектом также исключаются нормы по размещению в публичной кадастровой карте информации о базовых ставках платы за землю и кадастровой стоимости земельного участка, поправочных коэффициентах ввиду регламентации данных вопросов. Для реализации внедрения электронного формата предоставления прав на землю предполагается наделить уполномоченные органы правом по утверждению порядка ведения публичной кадастровой карты, информационной системы единого государственного кадастра недвижимости и ее использования. Например, управления архитектуры и градостроительства акиматов будут наделены полномочиями по рассмотрению заявлений на предоставление земельных участков и принятию по ним соответствующих решений.