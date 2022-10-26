Нацбанк повысил базовую ставку до 16%

Комитет по денежно-кредитной политике принял решение повысить базовую ставку до 16% годовых с процентным коридором плюс/минус 1 п.п., сообщили в понедельник в Национальном банке Казахстана.

«Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение повысить базовую ставку до 16% годовых с процентным коридором +/– 1,0 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 17%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 15%», - говорится в сообщении.

Здесь объяснили, что ключевыми факторами для принятия данного решения стали высокие инфляционные ожидания, устойчивый спрос, фискальный импульс, рост издержек производства в связи с переориентацией на более устойчивые цепочки поставок, продолжающимся переносом внешней инфляции, в том числе, в результате сохраняющегося крепкого курса российского рубля.

«Возросшие инфляционные ожидания оказывают давление на цены и потребительское поведение. Все это требует более жестких денежно-кредитных условий для сохранения контроля над инфляционными процессами в 2023 году», - подчеркнули в Нацбанке.

В частности, в сентябре годовая инфляция составила 17,7%, существенно отклонившись от прогнозной траектории. То есть наблюдается устойчивый рост цен по всем компонентам инфляции. Кроме того, инфляционные ожидания населения и профессиональных макроэкономистов существенно выросли.

«Медианная оценка ожидаемой инфляции со стороны населения на год вперед повысилась до 16,9% в сентябре 2022 года. Оценки будущего роста цен со стороны населения в основном обусловлены ожидаемым изменением цен на продукты питания, внешними событиями и изменением обменного курса. Рост инфляционных ожиданий происходит на фоне миграционного шока, имеющего краткосрочную природу. Тем не менее это создало риски вторичных эффектов ввиду прямого влияния на инфляционные ожидания», - добавили в Нацбанке.

Также в сентябре наблюдался существенный рост ожидаемой профессиональными макроэкономистами инфляции до 18,5% в 2022 году и 11% в 2023 году.