Казахстан усилит морские порты и флот – Токаев

В ближайшие семь лет Казахстан планирует усилить морские порт и флот, а также создать контейнерный хаб на Каспийском море. Такие приоритеты в своей предвыборной программе обозначил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая в понедельник в республиканском штабе.

«Мы реконструируем оросительные каналы протяженностью 3,5 тысячи километров. Также будет построено 25 плотин. Проведем капитальный ремонт 16 резервуаров. Мы будем расширять транспортные коридоры и развивать логистику, чтобы полностью использовать наш транзитный потенциал. С этой целью мы сделаем Транскаспийский международный транспортный маршрут основным связующим звеном, который будет способствовать более полной реализации наших транзитных и экспортных возможностей. Мы усилим морские порты и флот, создадим на Каспийском море контейнерный хаб», - сообщил Токаев.

Кроме того, по его словам, будет запущена сеть приграничных торгово-экономических центров с Россией, Китаем, странами Центральной Азией, отремонтировано 11 тыс. километров железных дорог. Также будет запущены железнодорожные линии «Достык – Мойынты», «Дарбаза – Мактаарал», обходная ветку вокруг Алматы, железнодорожный переход с Китаем «Бахты».

«Мы продолжим создание такой энергетической системы, которая обеспечит потребности людей и запросы промышленности. Одновременно обеспечим диверсификацию углеводородного производства и газификацию наших регионов. Динамичное развитие получит альтернативная энергетика. Объемы производства возобновляемой энергии увеличатся в 1,5 раза», - пообещал президент.

В планах республики, добавил он, модернизировать и построить 3,7 гигаватт электрогенерирующих мощностей и теплоэлектроцентралей. Также планируется завершить строительство линий электропередачи, закольцовывающей энергосистему страны. Для насыщения внутреннего рынка основными видами нефтепродуктов, объем переработки увеличат до 21 млн тонн в год, а производство товарного газа увеличится до 30 млрд кубометров за счет ввода в эксплуатацию новых газоперерабатывающих заводов.