22 случая коронавирусной инфекции выявлено в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 22 случая коронавирусной инфекции, сообщает министерство здравоохранения. Новых случаев пневмонии, как и летальных исходов в целом, не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 394 585 случаев коронавирусной инфекции.

На 27 октября лечение продолжают получать 880 человек (734 КВИ+ и 146 КВИ-), из них в стационарах находятся 89 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 791 человек. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 1 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.