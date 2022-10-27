Китай создал в разных странах «полицейские участки» для запугивания своих граждан – СМИ

Голландские журналисты обнаружили свидетельства того, что власти Китая создали на территории Нидерландов два незаконных «полицейских участка» под видом пункта предоставления дипломатических услуг. Правозащитники утверждают, что подобные организации Пекин создает по всему миру.

Как сообщает Русская служба ВВС, так называемые зарубежные пункты обслуживания, якобы предназначенные для предоставления дипломатических и административных услуг гражданам КНР за рубежом, по утверждению голландских СМИ, на самом деле используются для запугивания китайских диссидентов. Поводом для расследования послужил доклад базирующейся в Испании неправительственной организации Safeguard Defenders. Доклад под названием Chinese Transnational Policing Gone Wild, что можно перевести как «Транснациональные полицейские операции Китая вышли из-под контроля», свидетельствует, что отделы министерства общественной безопасности двух китайских провинций основали 54 заграничных полицейских участка в 21 стране на пяти континентах. Большинство из них находится в Европе, в том числе девять – в Испании, четыре – в Италии, два – в Великобритании, в Лондоне, и один – в Глазго. Правозащитная организация отмечает, что эти организации были якобы созданы для борьбы с международной преступностью и выполнения ряда административных функций, таких как выдача новых водительских удостоверений. Однако на самом деле они осуществляют так называемые операции по убеждению с целью принудить китайских граждан, которые подозреваются в критике пекинского режима, вернуться на родину.

RTL News и объединение журналистов-расследователей Follow the Money рассказали историю китайского диссидента Ван Цзиньгуя, по утверждению которого китайская полиция преследует его в Нидерландах. По его словам, в начале года ему позвонил человек, представившийся сотрудником одного из таких заграничных полицейских участков, и предложил ему скорее вернуться в Китай. С тех пор его преследуют и запугивают. Ван Цзиньгуй считает, что эта кампания была организована агентами китайского правительства.

В МИД Нидерландов заявили о незаконности таких пунктов, но Китай все отрицает.

«Правительство Китая ничего не сообщало правительству Нидерландов о таких операциях по дипломатическим каналам, это является нарушением закона», - заявила Би-би-си представительница МИД Нидерландов Максиме Ховенкамп.

По ее словам, МИД должен будет провести собственное расследование и решить, какие меры предпринять. Она также сообщила, что сейчас голландская полиция рассматривает возможность предоставить защиту Ван Цзиньгую.

Представитель же китайского МИД Ван Вэньбинь заявил, что «то, что называют полицейскими участками, на самом деле – центры обслуживания китайских граждан за рубежом». Он утверждает, что эти услуги были открыты, в частности, для помощи китайским гражданам, которые из-за коронавируса не имели возможности вернуться на родину.

«Эти услуги в основном касаются физической проверки и смены водительских прав», - заявил он.