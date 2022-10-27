Ранее об этом просили депутаты парламента
Департамент полиции Алматы проверяет высказывания Мухоряпова
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Тамара Вааль, Астана, Власть

Департамент полиции Алматы проводит проверку и назначил соответствующие экспертизы по высказываниям предпринимателя Рамиля Мухоряпова относительно казахского языка. Об этом журналистам в четверг в кулуарах сената сообщил заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев.

«Сейчас, насколько я знаю, проводится проверка со стороны департамента полиции города Алматы. Назначена соответствующую экспертиза. По результатам экспертизы будут приняты решения», - сказал Чиндалиев.

Напомним, генеральный директор холдинга Chocofamily Рамиль Мухоряпов на встрече с переехавшими в Алматы россиянами он заявил, что, когда на вопрос на русском языке спросившему отвечают на казахском, «это не от большой культуры». Высказывание спровоцировало шквал критики в адреса Мухоряпова, он позднее извинился за свои слова.

Однако группа мажилисменов от депутатской группы «Жаңа Қазақстан» направила обращение к генеральному прокурору Берику Асылову с призывом проверить высказывания Мухоряпова. Депутаты полагают, что генпрокурор должен принять меры в соответствии со статьей 174 пункт 1 УК РК – разжигание розни.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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