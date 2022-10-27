Казахстан ратифицировал соглашение об обмене информацией по отмыванию доходов в ЕАЭС

Касым-Жомарт Токаев подписал законы «О ратификации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза» и «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года».

Соглашение подписано 20 июля 2021 года в Москве и направлено на обмен информации по перемещению физическими лицами наличных денежных средств за пределы ЕАЭС. Соглашением определен порядок взаимодействия и информационного обмена при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Информационное взаимодействие осуществляется по запросам уполномоченных, правоохранительных и таможенных органов одного государства-члена ЕАЭС в ответственный орган другого государства-члена. Обмен происходит путем предоставления сведений, заявленных физическим лицом в пассажирской таможенной декларации и декларации на товары. Порядок взаимодействия предусматривает содержание запроса, сроки его исполнения, должностных лиц уполномоченных на его подписание, а также случаи, когда в исполнении запроса может быть отказано.

Соглашение также содержит нормы о конфиденциальности информации, полученной в рамках взаимодействия и информационного обмена, ее защите, хранению и уничтожению, а также меры, принимаемые в случае несанкционированного распространения такой информации.