В отношении предпринимателя Рамиля Мухоряпова заведено уголовное дело о разжигании розни

28 октября департамент полиции Алматы возбудил уголовное дело о разжигании розни по статье 174 части 1 в отношении предпринимателя, генерального директора Chocofamily Рамиля Мухоряпова из-за его высказывания о казахском языке. Об этом сообщил журналист Култегин Аспанулы на своей странице в Facebook.

По словам журналиста, в связи с его заявлением в Генеральную прокуратуру и прокуратуру Алматы, департамент полиции города Алматы возбудил уголовное дело.

«Согласно письму, подписанному заместителем начальника управления по противодействию экстремизма ДП Алматы Абикуловым Д. Е., следственным управлением ДП начато досудебное расследование по части 1 статьи 174 Уголовного кодекса РК (Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни)», — сообщил Аспанулы.

Накануне заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев сообщал о том, что департамент полиции Алматы проводит проверку и назначил соответствующие экспертизы по высказываниям предпринимателя.

Генеральный директор холдинга Chocofamily Рамиль Мухоряпов на встрече с переехавшими в Алматы россиянами заявил, что, когда на вопрос на русском языке человеку отвечают на казахском, «это не от большой культуры». Высказывание спровоцировало шквал критики в адреса Мухоряпова, позднее он извинился за свои слова.

Также группа мажилисменов от депутатской группы «Жаңа Қазақстан» направила обращение к Генеральному прокурору Берику Асылову с призывом проверить высказывания Мухоряпова. Депутаты полагают, что Генпрокурор должен принять меры в соответствии со статьей 174 пункт 1 уголовного кодекса Казахстана – разжигание розни.