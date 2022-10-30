Девушка училась в одном из вузов в Южной Корее
​Гражданка Казахстана погибла в давке во время празднования Хэллоуина в Сеуле
фото Skynews.com

Уроженка Актюбинской области 1996 года рождения погибла в Сеуле в результате давки во время празднования Хэллоуина, сообщили в воскресенье в министерстве иностранных дел Казахстана.

«По информации оперативного штаба и полиции города Сеул, среди погибших в результате трагедии в районе Итэвон оказалась гражданка Республики Казахстан 1996 года рождения, уроженка Актюбинской области. Она являлась студенткой одного из вузов Республики Корея», − говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИДе заверили, что казахстанские дипломаты находятся на связи с родными погибшей, оказывают всю необходимую помощь в оформлении документов и дальнейшей отправке тела в Казахстан.

29 октября в Сеуле погиб 151 человек в результате давки во время празднования Хэллоуина. Количество погибших еще может возрасти, полагают в пожарной службе города. Президент Южной Кореи объявил национальный траур по жертвам происшествия.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В отношении предпринимателя Рамиля Мухоряпова заведено уголовное дело о разжигании розни
Новости
Суд приговорил Биртанова и Абишева к ограничению свободы
Новости
Полиция Алматы и Астаны задержала нескольких активистов
Новости
​Связанные с Кулибаевым компании не смогли обжаловать отмену сделок купли-продажи участка Центра акушерства и гинекологии в Алматы
Новости
США, Великобритания и Франция отмели предупреждения Шойгу о планах Украины взорвать «грязную бомбу»
Новости
Департамент полиции Алматы проверяет высказывания Мухоряпова