Люди, в случае необходимости, могут прятаться в паркингах
  • 328
Бомбоубежища в Астане предусмотрены только для предприятий, не перестающих работать в военное время – МЧС
ФОТО ОЛЖАСА ЖАКЕНОВА

Тамара Вааль, Астана, Власть

Специальные бомбоубежища предусмотрены только для предприятий, которые не перестают работать в военное время, заявил в понедельник в ходе встречи с населением столицы первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев. По его словам, в случае необходимости рядовые граждане могут искать укрытие в паркингах и подвалах.

«Перечень защитных сооружений гражданской обороны входят убежища и простейшие позиционные укрытия. Убежища предусматриваются только для предприятий, которые не перестают работать в военное время. Это хлебозаводы, ТЭЦ, элекроснабжающие организации. Там, а также в крупных национальных медицинских центрах, обязаны иметь защитные сооружения. А простейшие укрытия – это любые паркинги, подвальные помещения. В принципе таких укрытий в городе (в Астане – В.) достаточно для населения», - заявил Кульшимбаев.

Вместе с тем, признал он, есть убежища, которые разрушены. Но, как он подчеркнул, «они разрушены потому, что уже и предприятия того нет».

«Раньше здесь (в Астане – В.) был завод “Казсельмаш”. Это было предприятие, которое работало в военное время. Но этого предприятия больше нет, соответственно, необходимость в убежище отпала. Ну и, может, в других местах тоже», - привел пример первый вице-министр.

Он также добавил, что у МЧС есть перечень бомбоубежищ, но открыто его нельзя озвучивать. Но, заверил Кульшимбаев, «при необходимости могут выполнить свою функцию».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В отношении предпринимателя Рамиля Мухоряпова заведено уголовное дело о разжигании розни
Новости
Суд приговорил Биртанова и Абишева к ограничению свободы
Новости
Полиция Алматы и Астаны задержала нескольких активистов
Новости
В Сеуле погиб 151 человек в результате давки во время празднования Хэллоуина
Новости
​Связанные с Кулибаевым компании не смогли обжаловать отмену сделок купли-продажи участка Центра акушерства и гинекологии в Алматы
Новости
Департамент полиции Алматы проверяет высказывания Мухоряпова