Минцифры предлагает запустить в 2023 году в Казахстане производство планшетов для школьников

Для решения проблем тяжелых рюкзаков министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности предлагает в 2023 году обеспечить более 400 тыс. первоклассников планшетами. Но для этого необходимо запустить сборочное производство планшетов в Казахстане. Об этом во вторник в ходе заседания правительства заявил глава ведомства Багат Мусин.

«Как было отмечено Асхатом Канатовичем (Аймагамбетовым, министром просвещения – В.), в качестве комплексной меры по решению проблемы тяжелых рюкзаков, а также повышения уровня цифровизации в школах предлагается использовать планшеты. Планшеты будут использоваться в качестве цифровых учебников, а также инструмента для доступа к онлайн образовательным ресурсам из дома… Наше предложение – в 2023 году обеспечить более 400 тыс. первоклассников планшетами через механизм сервисной модели», - сказал Мусин.

Среди основных преимуществ такого механизма он назвал снижение нагрузки на бюджет за счет аренды оборудования и возможность удаленного доступа к планшету для обновления списка разрешенных для детей онлайн-ресурсов. А для снижения зависимости от зарубежного производства, данный механизм, по словам главы ведомства, будет доступен лишь отечественным производителям.

«Локализацию производства предлагается разбить на три этапа. Первый – организация сборочного производства планшетов в 2023 году, который включает в себя размещение на территории РК сборочной линии основных компонентов и подготовки специалистов для дальнейшего обучения. На втором этапе нужна синергия с вузами и колледжами для обучения новых специалистов. Третий этап должен включать в себя совокупность R&D работ, направленных на получение новых знаний и практическое применение при создании планшетов. Благодаря этому выпускники вузов будут работать в сфере микроэлектроники и участвовать в создании новых продуктов», - перечислил Мусин.

Для последующего внедрения проекта глава Минцифры заявил, что до 15 ноября необходимо утвердить основные требования к планшетам, в том числе, список «белых» сайтов для доступа в интернет, определить ежегодный механизм закупа и передачи планшетов ученикам, до 1 декабря – проработать вопрос финансирования по приобретению планшетов по сервисной модели, определить механизм распределения услуги по обеспечению школ интернетом между операторами связи с учетом покрытия сети, а также обеспечить сервисное обслуживание для бесперебойной работы планшетов и интернета.