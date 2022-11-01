Правительство одобрило комплексный план развития Улытауской области до 2026 года

Правительство одобрило комплексный план социально-экономического развития Улытауской области на 2022-2026 годы, сообщает «Казинформ» . План состоит из девяти направлений и 126 мероприятий, предусматривающих реализацию проектов в различных сферах. В целом в регион планируют инвестировать 1,4 трлн тенге.

«Улытау обладает значительным потенциалом для развития металлургической, химической, легкой промышленности и машиностроения. В области расположен крупнейший в Казахстане производитель меди с полным циклом производства. На этих производствах занята треть жителей региона. Реализация мероприятий комплексного плана придаст значительный импульс развитию новой области и позволит повысить благосостояние населения региона», - сказал премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства.

Комплексный план развития региона разработало министерство национальной экономики совместно с акиматом. Как объяснил министр национальной экономики Алибек Куантыров, план предусматривает девять направлений и 126 мероприятий.

«Общий объем инвестиций на 2022 – 2026 годы составляет 1,4 трлн тенге, в том числе из республиканского бюджета – 124,8 млрд тенге, или 9,2%, инвестиции субъектов малого бизнеса – 3,4%, а также частные инвестиции – 1,2 трлн тенге, или 87,4%. Учитывая, что область является сырьевой, проект комплексного плана содержит ряд мероприятий по развитию промышленности. Для расширения минерально-сырьевой базы предусматривается увеличение добычи жильного кварца до 17,4 тысяч кубометров в год, проведение геологоразведочных работ на 9 месторождениях и горных работ горизонта», - сообщил Куантыров.

Также планируется принять меры по индустриально-инновационному развитию региона путем строительства девяти производственных заводов и комплексов гидрометаллургической переработки, выпуску промышленного реагента, а также модернизации месторождении.

В сфере развития МСБ планируется построить оптово-распределительный центр в Жезказгане, три гостиницы и дом отдыха.

«Особое внимание уделяется развитию АПК. В рамках комплексного плана планируется реализация 11 инвестиционных проектов по производству и переработке сельхозпродукции. Ожидается производство кормов и добавок, что позволит наладить кормовую базу региона», - добавил министр, отметив, что реализованные проекты увеличат поголовье скота в среднем на 40% и сократят дефицит сельхозпродукции в регионе.

Вместе с тем в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры планируется строительство и модернизация 130 км теплосетей, 300 км водопроводных сетей и 127 км сетей водоотведения, модернизация тепловой станции и строительство ТЭЦ-2 в городе Жезказган. Для решения жилищных проблем проведут реновацию жилищного фонда города, которая затронет около 137 домов, или 1058 квартир.

В транспортной инфраструктуре реконструируют здания железнодорожного вокзала и аэропорта, в том числе взлетно-посадочной полосы, откроют новые направления авиасообщений в другие города, построят, реконструируют и отремонтируют около 400 км местных автодорог.

По прогнозам Миннацэкономики, все эти меры к 2026 году позволят обеспечить рост объема промышленности на 40,8%, в том числе рост объема обрабатывающей промышленности на 35%. Объем инвестиций в основной капитал вырастет в 3,7 раза, а выпуск продукции субъектами МСБ – в 2,5 раза.

«Реализация комплексного плана позволит нарастить темпы роста экономики региона и обеспечит повышение качества жизни и благосостояния населения. В настоящее время проект комплексного плана согласован со всеми заинтересованными госорганами», - добавил Куантыров.

Алиха Смаилов в свою очередь отметил, что за счет частных инвестиции предусматривается строительство нефтеперерабатывающего завода средней мощности, биоэлектростанции и химического завода; в сфере энергетики – модернизация ТЭЦ-1 в городе Сатпаев. Кроме этого, разработаны региональные программы поддержки бизнеса «Путь к успеху» за счет средств местного бюджета. Все это позволит создать до 2026 года около 9,5 тыс. новых рабочих мест.

«Как видим, комплексный план имеет ряд очень важных мероприятий. Мы одобряем данный документ. Министерству национальной экономики и акимату Улытауской области совместно с заинтересованными госорганами обеспечить своевременное исполнение всех мероприятий плана», - поручил глава правительства.