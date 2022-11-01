В Бишкеке задержаны казахстанские активисты Диана Баймагамбетова и Асхат Жексебаев

Адвокат Зариф Барузова сообщила, что на активистов возбудили уголовное дело за незаконное пересечение госграницы, они водворены в СИЗО Бишкека на два месяца.

«Они незаконно пересекли казахско-кыргызскую границу. После этого просили принять как беженца и обратились к ГКНБ Кыргызстана. В этот же день написали заявление с прошением предоставить статус беженца. За незаконное пересечение границы возбуждено уголовное дело, и 30 октября суд принял решение арестовать их на два месяца», — сообщила Барузова.

По информации ГКНБ Кыргызстана, активистов задержали 26 октября на КПП «Достук-автодорожный», когда они незаконно пытались пересечь кыргызско-узбекскую границу.

Диана Баймагамбетова и Асхат Жексебаев были среди 13 активистов, которых обвиняли в организации и участии в деятельности движения ДВК и «Коше партиясы», ранее признанных казахстанским судом экстремистскими. Асхат Жексебаев был приговорен к пяти годам лишения свободы, Диана Баймагамбетова – к двум годам ограничения свободы. При этом Баймагамбетова содержалась в следственном изоляторе вместо с четырьмя другими обвиняемыми, получившими реальные сроки. 15 апреля Асхату Жексебаеву суд заменил неотбытую часть срока на ограничение свободы.