Они просили убежище в Кыргызстане
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В Бишкеке задержаны казахстанские активисты Диана Баймагамбетова и Асхат Жексебаев
фото Kloop.kg

В Бишкеке задержали казахстанских активистов Диану Баймагамбетову и Асхата Жексебаева, сообщает Kloop в Telegram.

Адвокат Зариф Барузова сообщила, что на активистов возбудили уголовное дело за незаконное пересечение госграницы, они водворены в СИЗО Бишкека на два месяца.

«Они незаконно пересекли казахско-кыргызскую границу. После этого просили принять как беженца и обратились к ГКНБ Кыргызстана. В этот же день написали заявление с прошением предоставить статус беженца. За незаконное пересечение границы возбуждено уголовное дело, и 30 октября суд принял решение арестовать их на два месяца», — сообщила Барузова.

По информации ГКНБ Кыргызстана, активистов задержали 26 октября на КПП «Достук-автодорожный», когда они незаконно пытались пересечь кыргызско-узбекскую границу.

Диана Баймагамбетова и Асхат Жексебаев были среди 13 активистов, которых обвиняли в организации и участии в деятельности движения ДВК и «Коше партиясы», ранее признанных казахстанским судом экстремистскими. Асхат Жексебаев был приговорен к пяти годам лишения свободы, Диана Баймагамбетова – к двум годам ограничения свободы. При этом Баймагамбетова содержалась в следственном изоляторе вместо с четырьмя другими обвиняемыми, получившими реальные сроки. 15 апреля Асхату Жексебаеву суд заменил неотбытую часть срока на ограничение свободы.

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