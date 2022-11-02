Из-за этого после дождей 12 дворовых территорий оказались подтопленными
В построенных для погорельцев домах в Костанайской области не предусмотрели канализацию
Фото alau.kz

Тамара Вааль, Астана, Власть

После дождей 12 дворовых территорий нового микрорайона в Аулиекольском районе Костанайской области, построенном для погорельцев, оказались подтоплены. В акимате объяснили, что индивидуальная канализация проектом не была предусмотрена, но заверили, что эта проблема будет решена.

«В настоящий момент в нашем новом микрорайоне Бiрлiк из 91 введенных в эксплуатацию, заселенных домов вопрос стоит по 12 подтоплениям дворовых территорий. В связи с тем, что фундамент сделан полностью в соответствии со всеми требованиями, в дом вода не поступает, не подтекает, никаких вопросов в этом отношении нет», - заверил аким района Ерлан Теменов.

В акимате Костанайской области отметили, что вопрос с подтоплениями уже решен. Кроме того, ведется разработка проектно-сметной документации на индивидуальную канализацию жилых домов в микрорайоне.

«После реализации данного проекта подтопления микрорайона не будет», - пообещали в акимате.

Напомним, 2 сентября начался пожар на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района Костанайской области. Сгорело 43 га леса, огнем был уничтожен и поврежден 91 жилой дом в двух населенных пунктах. Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 12 человек, один человек погиб. Пожар потушили только 10 сентября. Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев позже заявил, что ущерб оценивается в 4 млрд. тенге. Прокуратура Костанайской области начала досудебное расследование в отношении руководства Басаманского учреждения лесного хозяйства в Аулиекольском районе, откуда, предположительно, начался пожар, руководитель лесного хозяйства задержан. Для погорельцев же был построен новый микрорайон, на эти цели было выделено из резерва правительства 2,3 млрд тенге. На каждый дом было предусмотрено 25 млн тенге.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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