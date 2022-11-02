Жанболата Мамая выпустили из СИЗО

Мамай успел сообщить журналистам, что не признает вину и не ожидал, что будет выпущен из СИЗО сегодня. Развернутый комментарий он пообещал дать после суда, который пройдет 7 ноября.

«То, что Жанболат сегодня вышел на полу-свободу, – это результат мощнейшей поддержки гражданского общества и всех граждан. Но это полу-свобода, потому что седьмого числа (ноября – В.) нас ждет суд над Жанболатом. Пока это домашний арест, и это предполагает, что вместе с нами дома конвой будет жить. Борьба за свободу Жанболата продолжается, он уже не в стенах тюрьмы, а будет дома. Но окончательная судьба Жанболата будет решаться в суде. Я благодарю всех, кто нас поддерживал, и эта поддержка будет дальше нам нужна. Жанболат ни одно предъявленное ему обвинение не признает, и мы будем придерживаться этой позиции, и мы будем в суде доказывать, что Жанболат восемь месяцев сидел абсолютно несправедливо, и это была политическая репрессия», – сказала журналистам активистка и супруга политика Инга Иманбай.

В конце февраля лидер незарегистрированной Демократической партии Жанболат Мамай был арестован на 15 суток за организацию акции памяти жертв январских событий. Однако после административного ареста он не вышел на свободу. 14 марта суд постановил арестовать его на два месяца как подозреваемого по двум статьям Уголовного кодекса – о распространении заведомо ложной информации и об оскорблении представителей власти. По истечении срока арест продлили еще на месяц. 8 июня стало известно, что политику предъявили дополнительные обвинения в «организации массовых беспорядков» и в «распространении ложной информации».

Международная правозащитная организация Freedom House призвала власти Казахстана освободить Мамая. Freedom House обеспокоен тем, что против активиста были выдвинуты новые обвинения за его мирный протест в январе. Это ставит под сомнение приверженность правительства Казахстана концепции «Нового Казахстана», которая предполагает уважение к базовым правам человека. До этого снять обвинения с Мамая также призывали международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International.

22-24 августа Казахстан посетила делегация подкомитета Европарламента по правам человека. По итогам Европарламент призвал Казахстан освободить всех политзаключенных, в том числе Жанболата Мамая, и как можно скорее опубликовать результаты расследования январских событий.

24 октября Жанболату Мамаю обвинение в «организации массовых беспорядков» переквалифицировали на обвинение по статье 400 УК – «Организация незаконного митинга».