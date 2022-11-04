В Алматы сносят здание VIP-терминала аэропорта

В Алматы сносят памятник истории и культуры – VIP-терминала аэропорта 1947 года постройки. Активисты считают снос памятника незаконным, так как ни перенос, ни снос памятника не согласованы с министерством культуры и спорта.

В пятницу активисты выступили с художественной акцией протеста около здания аэропорта и требованием встречи с представителями TAV для вручения им инсталляции. Экоактивистка, председатель общественного объединения «Защитим Алматы» Салтанат Ташимова рассказала, что художественная инсталляция посвящена «медленному убийству визитной карточки города».

«Несмотря на все протесты историков и архитекторов, мы видим, что уничтожение (здания VIP-терминала – В.) продолжается по сей день, поэтому своей акцией мы хотим показать протест алматинцев против этого вандализма. Одну инсталляцию мы дарим руководству TAV Airports, вторую мы отправим в головной офис (холдинга TAV – В.) в Турцию. А третью оставим в музее «30 лет независимости Казахстана», который мы презентуем на моей выставке, которая состоится 16 декабря 2022 года», – отметила Ташимова.

Архитектор Эмина Кужамуратова рассказала, что несколько организаций планируют написать жалобу в Генеральную прокуратуру на турецкий холдинг и на акимат Алматы. По словам Кужамуратовой, коллективное заявление собираются подписать объединение архитекторов «ArchCode», международный совет по вопросам памятников и достопримечательных мест ICOMOS, общественный фонд «Тауасар» и общественная организация «Защитим Алматы».

«Своими действиями и TAV, и акимат, нарушили закон об охране и использовании объектов историко-культурного наследия. По этому закону категорически запрещено ломать, сносить, переносить любой объект культурного наследия, если у него износ менее 70%. А этот объект был в очень хорошем состоянии. При этом сносе даже декоративные элементы не перенесли, сносят, хотя обещали бережно перенести», – отметила архитектор.

Активисты потребовали встречи с руководством TAV, но никто из представителей аэропорта не вышел. Инсталляцию передали руководству аэропорта через сотрудника авиационной безопасности Ерлана Бурашева.

Власть поговорила с представителем компании «Архрест», которая, как отмечал холдинг TAV, осуществляет технический надзор по переносу исторических элементов здания. По словам Садуакаса Агитаева, все исторические декоративные элементы памятника перенесены до сноса самого здания VIP-терминала, поэтому это якобы считается переносом памятника. «Архрест» занимается методическим сопровождением самой технологии «переноса», однако какая именно компания занимается сносом VIP-терминала, в реставрационно-проектной компании не знают.

«Есть две нормы переноса зданий. Первое – это материальный перенос, когда здание полностью переносится с фундаментом, а здесь вся система переносу не подлежит и не выдерживает все нагрузки, а значит, не может быть сохранена в этом виде. Это мое профессиональное мнение. Вы спрашиваете, как можно считать, что в нашем случае – это перенос здания, так вот, это – перенос облика, образа, который остался в памяти населения. Вы увидите этот же памятник, но в другом месте, где конструкция будет усилена и укреплена», – отметил Садуакас Агитаев.

На вопрос о том, была ли проведена экспертиза и было ли утверждено, что памятник разрушен более 70%, представитель «Архреста» ответил, что во время инженерного заключения выявлено, что VIP-терминал не отвечает сейсмическим нормам. На вопрос о согласовании переноса здания с министерством культуры и спорта, он не ответил.

«Комиссия рассматривает вопросы по переносу или сносу на основании историко-культурного заключения организации, которая имеет лицензию и аккредитацию, таковой является «Казреставрация». В свою очередь «Казреставрация» дала согласие на перенос здания восточнее прежнего места. На основании этого заключения специальной комиссией рассматривается решение о переносе здания» – заключил Агитаев.

В 2020 году турецкая компания TAV Airports Holding выкупила международный аэропорт Алматы и с тех пор настаивала на том, что для строительства нового терминала необходимо убрать старое здание 1935 (по другим данным 1947 года), которое является памятником архитектуры местного значения. В нем находится VIP-терминал. Акимат утвердил решение о сносе здания VIP-терминала аэропорта, которое не было поддержано минкультом. Компанией TAV Airports Holding уже начался снос здания VIP-терминала аэропорта – снесена пристройка к старому зданию. В аэропорту утверждают, что здание будет «перенесено с сохранением ключевых архитектурных элементов» и ссылаются на разрешение, полученное акиматом Алматы. Между тем комитет культуры министерства культуры и спорта на запрос Власти ответил, что для лишения памятника статуса, его переноса и изменения, требуется решение акимата по согласованию с министерством, однако «на согласование с министерством этот вопрос акиматом в текущем году не вносился». Накануне акимат Алматы отправил запрос в Минкультуры о сносе здания VIP-терминала аэропорта, вопрос будет решен специальной комиссией, но работы по сносу здания не приостановлены.