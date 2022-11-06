Прирост новых случаев коронавируса за сутки не изменился
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Менее 90 пациентов с коронавирусом остаются в больницах Казахстана
Фото Данияра Мусирова

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции и два случая коронавирусной пневмонии, летальных исходов не зафиксировано, сообщает Минздрав.

Всего в стране подтверждено 1 394 980 случаев коронавирусной инфекции и 90 221 случай пневмонии.

На 6 ноября лечение продолжают получать 725 человек (577 КВИ+ и 148 КВИ-), из них в стационарах находятся 86 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся – 639. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

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