Агентство по защите конкуренции рекомендовало вывести FlyArystan из состава Air Astana

Департаментом транспорта и связи агентства по защите и развитию конкуренции проведен анализ состояния конкуренции на рынке внутренних регулярных пассажирских перевозок воздушным транспортом. По итогам анализа агентство рекомендовало вывести FlyArystan из состава Air Astana, а «Самрук-Казына» - реализовать акции Qazaq Air.

Анализ проводился с целью определения уровня конкуренции, выявления субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, разработки комплекса мер, направленных на защиту и развитие конкуренции, предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности. При этом нерегулярные пассажирские авиаперевозки не рассматривались.

Сейчас в Казахстане работают шесть отечественных авиакомпаний. Однако авиакомпании «Жезказган-Эйр», «Жетысу» и «Южное небо» выполняют санитарные и чартерные рейсы в границах Республики Казахстан, и не осуществляют внутренние регулярные (коммерческие) рейсы. Поэтому в анализе они не учитывались.

Вместе с тем установлены субъекты рынка, входящие в одну группу лиц.

«Группа лиц в составе АО “Air Astana” со структурным подразделением Fly Arystan (51% принадлежит АО “ФНБ “Самрук-Казына”) и АО “QAZAQ AIR” (учредитель АО “ФНБ “Самрук-Казына” - 100%)», - говорится в сообщении АЗРК.

Эта группа лиц рассматривается как единый субъект рынка. А основными барьерами входа новых субъектов на рынок являются экономические (объемы первоначальных инвестиций), административные (требования к допуску авиакомпаний к выполнению регулярных внутренних коммерческих воздушных перевозок) ограничения. Кроме того, по данным ведомства, есть ряд проблемных вопросов развития конкуренции на рынке, связанные высокой стоимостью авиатоплива, отсутствием конкуренции между провайдерами аэропортовых услуг, ограниченным доступом к топливно-заправочным комплексам аэропортов и др.

В этой связи «в качестве рекомендаций» агентство предлагает обеспечить доступ альтернативных поставщиков наземного обслуживания в аэропортах, в том числе независимых поставщиков к продаже авиатоплива на территории аэропортов; выделить как отдельный субъект рынка FlyArystan; реализовать ФНБ «Самрук-Казына» акции компании АО «QazaqAir»; увеличить долю биржевых торгов авиатопливом; при заключении международных соглашений о воздушном сообщении обеспечивать возможность осуществления перевозок со стороны Казахстана не менее двум авиакомпаниям.