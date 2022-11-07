Токаев поручил срочно восстановить простаивающие в Мангистауской области предприятия

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в понедельник отправился с рабочей поездкой в Мангистаускую область. На встрече с общественностью региона он отметил, что в области есть большие возможности для развития не только нефтегазового сектора, но и обрабатывающих отраслей экономики. Также он поручил восстановить простаивающие предприятия.

«В прошлом году я специально приехал сюда и провел масштабное совещание по вопросам развития региона. Я поручил правительству и акимату утвердить Комплексный план развития Мангистауской области. Документ был принят, на его реализацию выделены необходимые средства. Подобные планы принимаются далеко не для всех регионов. И это свидетельствует о том, что мы придаем большое значение улучшению жизни мангистауцев. Сейчас задача состоит в том, чтобы полностью реализовать этот план и сделать регион процветающим», - заявил Токаев.

Он считает первой задачей – развитие обрабатывающей промышленности и поддержку предпринимательства.

«Мангистау внес большой вклад в укрепление нашей независимости. Это регион, где добывается 25% всей нефти страны. Однако наряду с нефтегазовым сектором в области имеются большие возможности для развития обрабатывающих отраслей экономики. На текущем этапе одной из основных задач государства является реальная диверсификация национальной экономики с созданием производств, выпускающих продукцию высоких переделов», - сказал Токаев, подчеркнув, что все акимы должны уделять этому вопросу приоритетное внимание, поскольку это одна из ключевых задач правительства.

Вместе с тем, по его словам, в области в течение последних пяти лет простаивает ряд крупных производств, что вызывает недовольство безработных граждан. В этой связи он поручил правительству в срочном порядке «принять действенные меры по восстановлению этих производств».

«При необходимости нужно искать оптимальные варианты. Важно также создавать новые конкурентоспособные предприятия. На 2023-2026 годы запланировано реализация 29 проектов на сумму более одного триллиона тенге с созданием более 3 тысяч постоянных рабочих мест. Поручаю правительству и акимату обеспечить своевременное завершение всех запланированных проектов», - сказал президент.

Также, по его мнению, большой потенциал у области имеется в сфере развития предпринимательства. За последние годы доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте достигла 32%, в этой сфере занято почти 140 тысяч человек.

«Радует, что растет количество предпринимателей в обрабатывающем секторе, туризме, торговле, а также в образовании и медицине. Считаю это свидетельством того, что экономика региона встала на путь постепенной диверсификации. Дополнительный импульс развитию МСБ в области может придать более активное использование проекта “Мен – кәсіпкермін” (“Я – предприниматель”)», - считает Токаев.

Кроме того, по его словам, системная поддержка малому и среднему бизнесу области должна быть оказана в рамках национального проекта «Развитие предпринимательства».

В целом, подчеркнул глава государства, акимату при содействии правительства необходимо разработать новый пакет стимулирующих ведение бизнеса мер.