Токаев поручил ускорить работу по строительству и ремонту дорог в Мангистауской области

«В своей предыдущей поездке в регион я говорил о важности строительства трассы Бейнеу – Шалкар. Работа идет очень медленно. Правительству требуется серьезно ускорить подготовку всех документов для начала строительства данной дороги», - сказал Токаев во время встречи с общественностью Мангистауской области.

Кроме этого, констатировал президент, жители региона часто жалуются на качество дорог областного значения. В этой связи он поручил правительству совместно с акиматом со следующего года приступить к ремонту дорог Актау – Форт-Шевченко, Таушык – Шетпе.

«Качество дорог – это один из важнейших показателей, характеризующих уровень развития региона. Граждане должны почувствовать результаты работы на деле, а не на бумаге. Поэтому для придания нового импульса устойчивому развитию экономики также важно повысить инвестиционную привлекательность области», - отметил глава государства.