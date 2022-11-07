В Алматы создается рабочая группа по размещению линии БРТ — акимат

По поручению акима Алматы Ерболата Досаева в связи с обращением автолюбителей создается рабочая группа, которая рассмотрит актуальность, эффективность и варианты размещения выделенной полосы БРТ по ул.Тимирязева, говорится в ответе акимата на запрос Власти. В эту рабочую группу войдут эксперты, представители бизнеса, представители учебных заведений и т.д. В перечисленном списке нет пользователей общественного транспорта, при этом линией БРТ ежедневно пользуются 132 120 человек.

«В связи обращениями автовладельцев, по поручению акима Алматы Досаева создается рабочая группа с вовлечением экспертов, транспортных инженеров, урбанистов, компаний перевозчиков, владельцев бизнеса и представителей учебных заведений, расположенных вдоль улицы с линией БРТ. Рабочей группой будут рассмотрены актуальность, эффективность и варианты размещения выделенной полосы БРТ по ул.Тимирязева», — сообщается в ответе на запрос.

Также в акимате сообщили, что «существующая линия БРТ кроме очевидных преимуществ имеет и недостаток, что в свою очередь, создает конфликтную ситуацию между жителями жилых массивов, прилегающих к линии БРТ, и владельцами автотранспортных средств». О пассажирах общественного транспорта в ответе не говорится.

При этом в акимате отметили, что ежемесячный пассажиропоток общественного транспорта на БРТ составляет 4 миллиона 18 тысяч человек, еженедельный пассажиропоток — 1 миллион 4 тысячи человек, ежедневный пассажиропоток — 132 120 человек. Это в несколько раз больше, чем перевозит метрополитен.

Решение переноса полос БРТ вызвало волну возмущения у специалистов по транспорту, Власть поговорила с некоторыми из них.

Линия БРТ была запущена в 2018 году и на этом ее развитие прекратилось. За все эти годы акимат не смог закупить необходимые автобусы, наладить систему светофоров, продлить линию и построить депо.