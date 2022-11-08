Теплоснабжение в Риддере обещают полностью восстановить к 9 ноября

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, возглавляющий оперативный штаб по ликвидации ЧС техногенного характера в Риддере, сообщил на своей странице в Instagram , что к 9 ноября будет полностью восстановлено теплоснабжение города.

«Руководство и персонал станции не обратили внимание на состояние багерной насосной, в результате чего произошло ее затопление. К 4 утра коммунальные службы осушили насосную, и сейчас там работает бригада ТОО “Казцинка”, к 9 ноября работа насосной будет восстановлена. Сейчас работает 1 котел среднего давления. Также в ходе аварии обнаружился свищ в котле № 6 – высокого давления. Сваркой и ремонтом занимаются две бригады ТОО “Востоквзрывпрома”, работы закончатся также 8 ноября, и растопка этого котла восстановит требуемый температурный режим. Далее приступаем к ремонтно-восстановительным работам по утвержденному алгоритму.», - пообещал Ахметов.

Аким отметил, что одной из причин случившегося является то, что «руководство теплоисточника пренебрегало своим объектом и проводило некачественный и неэффективный ремонт».

«Наша главная задача – восстановить теплоснабжение и не допустить подобных ситуаций зимой. Конечно, мы рассматриваем вопрос о возвращении “Риддерской ТЭЦ” в муниципальную собственность города», - сказал он.

5 ноября в 20:00 на ТЭЦ города в системе золоудаления вышел из строя насос, и произошло аварийное отключение вспомогательного оборудования котлоагрегата № 1. В результате температура теплоносителя опустилась до +39 °С (при плановом +70 °С). Снижена подача тепла для более 22 тыс. абонентов. Экстренно был создан штаб по ликвидации авариной ситуации, на теплостанцию привлечены специалисты с Согринской и Усть-Каменогорской ТЭЦ, АО «УКа Тепловые сети», АО «ОЭСК» (РЭК), ТОО «Востоквзрывпром», ТОО «Казцинк», которое также выделило дополнительное оборудование для ремонтно-восстановительных работ. С 7 до 11 ноября учащиеся школ переведены на дистанционную форму обучения, приостановлена работа дошкольных учреждений города. В Риддере была объявлена ЧС местного характера, создан оперативный штаб.