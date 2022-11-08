Токаев поручил рассмотреть вопрос строительства крупного нефтехранилища в Атырауской области

Глава государства Касым-Жомарт Токаев во вторник отправился с рабочей поездкой в Атыраускую область. Выступая на встрече с общественностью региона, он заявил о необходимости наращивание мощностей нефтехранилищ, так как Казахстан вынужден сегодня сразу отправлять нефть на экспорт.

«Актуальный вопрос – наращивание мощностей нефтехранилищ. На сегодняшний день мы вынуждены сразу отправлять нефть на экспорт, потому что этого требует технология. Останавливать производство недопустимо. Очень хороший в этом плане опыт имеет Китай. Там построены очень большие нефтехранилища, которые позволяют без дополнительных поставок удовлетворять внутренние потребности на протяжении трех-четырех месяцев. Поручаю компании “КазМунайГаз” с учетом экологических требований рассмотреть вопрос строительства крупного нефтехранилища в Атырауской области», - сказал Токаев.

Министерству энергетики он поручил провести переговоры с крупными добывающими компаниями относительно строительства хранилищ.

В целом, как отметил президент, ставится задача сделать Атыраускую область ведущим центром страны по глубокой переработке нефти и газа. И особую роль в этом сыграет запуск комплекса по производству полипропилена, который является первым этапом по созданию в области нефтехимического кластера, считает глава государства.

Вместе с тем, входя в двадцатку мировых лидеров по запасам углеводородного сырья, Казахстан почти 95% своих потребностей в нефтехимической продукции покрывает за счет импорта. Токаев считает такую ситуацию неприемлемой.

«Мы имеем возможности полностью обеспечить не только внутренние нужды, но и выйти на внешний рынок. Нефтехимический сектор весьма привлекательный для инвестиций. Спрос на его продукцию в мире очень большой и будет только расти. Поэтому в регионе создана специальная экономическая зона “Национальный индустриальный нефтехимический технопарк”. Для компаний, работающих в рамках СЭЗ, действуют налоговые и таможенные преференции», - сказал он.

Кроме того, напомнил Токаев, для привлечения инвестиций государством предусмотрены различные инструменты поддержки, планируются и другие крупные инвестиционные проекты, реализация которых будет способствовать развитию инфраструктуры, привлечению инвестиций и внедрению новейших технологий, а также созданию нескольких тысяч новых рабочих мест.

«Эти проекты очень важны для диверсификации региональной экономики. Правительству и акимату совместно с инвесторами нужно обеспечить их скорейшую реализацию», - поручил президент.

Что касается рынка труда в нефтяном секторе, то, как констатировал Токаев, здесь есть ряд проблем, требующих своего срочного решения.

«Мы не должны допустить появления безработицы в будущем. Правительству необходимо держать этот важный вопрос на контроле, активно взаимодействуя с основными иностранными компаниями. Поручаю правительству безотлагательно приступить к реализации указанных задач», - сказал он.

Также он считает, что иностранные компании, осуществляющие деятельность в области, должны принимать участие в решении региональных вопросов в сферах образования, здравоохранения и экологии. В этой связи президент поручил правительству совместно с акиматом привлечь инвесторов к этой работе.

«Особое внимание следует уделить реализации социальных проектов. Данный вопрос надо вынести на рассмотрение Совета иностранных инвесторов при президенте. Исходя из интересов государства, поручаю проработать вопрос подготовки общих соглашений с инвесторами», - отметил Токаев.