Модернизировать заводы по разведению осетровых рыб в Атырауской области поручил президент

Выступая на встрече с общественностью Атырауской области, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил модернизировать имеющиеся в регионе заводы по разведению осетровых рыб и в целом развивать рыболовство, так как эта отрасль играет важную роль в экономике региона.

«Необходимо развивать рыболовство в регионе. Это отрасль, которая играет важную роль в экономике этого региона. В Каспийском море и реке Жайык водится множество видов рыб. С начала года здесь выловлено 12 тысяч тонн рыбы. Развивается переработка и производство готовой продукции. Однако необходимо принять ряд системных мер для дальнейшего развития рыбного хозяйства», - констатировал Токаев.

В первую очередь, по его словам, важно увеличить количество осетровых рыб, так спрос на нее на мировом рынке очень высок. В этой связи он поручил модернизировать сущестсвующие заводы, некоторые из которых – в полуразрушенном состоянии.

«В государственной собственности находятся два завода по разведению осетровых рыб. Эти предприятия полуразрушены, оборудование на них устарело. Заводы должны быть модернизированы», - поручил президент.

Также он считает важным привлечь инвестиции для строительства новых высокотехнологичных заводов по выращиванию креветок, продолжать работу по зарыблению реки Жайык и обновить оборудование рыболовецких кооперативов, отметив, что выловленная здесь рыба экспортируется в такие страны, как Россия, Азербайджан и Израиль.

«Чаще всего отправляется замороженная необработанная сырая рыба. На самом деле есть прекрасная возможность увеличить экспорт готовой продукции. Этого достаточно для рыбных предприятий региона. Их работа должна быть доведена до международных стандартов качества. Поэтому, с учетом сложившейся ситуации, считаю необходимым рассмотреть возможность ограничения экспорта непереработанной рыбы», - добавил Токаев.

В целом, по его словам, количество хозяйств по выращиванию осетровых рыб и производству черной икры к 2025 году планируется довести до десяти – сейчас в регионе их всего два. Но для развития такой экономики должен быть создан благоприятный инвестиционный климат, отметил Токаев, и необходимы специалисты рыбного хозяйства. Он предлагает привлекать молодежь к этой работе и оказывать ей всестороннюю поддержку.

«Кроме того, правительство должно оказать помощь. Развитие рыболовства в этом регионе должно стать одной из главных задач местных властей. Правительство должно оказать максимальную поддержку региону в этом вопросе», - подчеркнул глава государства.

Также он указал на проблему снижения уровня воды в реках Урал и Кигаш. Глубина устьев обеих рек сейчас составляет всего 30 – 40 сантиметров, что создает препятствия и для нереста осетра. В этой связи он поручил правительству провести работу по углублению устьев рек.

Кроме этого, для сохранения рыбных запасов уполномоченные органы должны усилить борьбу с браконьерством, считает президент. Он привел статистику: с начала года в регионе в этой сфере возбуждено 2,5 тысячи административных и 52 уголовных дела, из незаконного оборота изъято 14 тонн рыбы.

«К сожалению, подобная незаконная деятельность не прекращается, что говорит об упущениях в работе природоохранных органов», - констатировал Токаев.