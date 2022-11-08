Токаев требует от МВД более эффективной работы по противодействию распространению синтетических наркотиков

Улучшение здоровья граждан – один из ключевых показателей развития страны, и государства мобилизует все необходимые ресурсы, прилагает все усилия для укрепления системы здравоохранения, заявил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на встрече с общественностью Атырауской области. Однако в этом контексте есть проблема синтетических наркотиков, с которой правоохранительные органы ведут недостаточно эффективную борьбу.

«К сожалению, сегодня они получили широкое распространение. Это очень опасная тенденция. По всей стране на учете состоит уже около 110 тысяч человек, в том числе детей. И это только те, о которых мы знаем. Требуется, чтобы деятельность МВД по противодействию распространению наркотиков стала более эффективной», - заявил президент.

По его словам, в целом нельзя допустить укоренения пагубных привычек среди молодежи. Но глава государства обеспокоен тем, что «сейчас многие подростки, школьники стали употреблять электронные сигареты, которые можно легко приобрести в любом магазине».

«Это очень опасная ситуация», - подчеркнул он.

Также Токаев констатировал, что на практике не соблюдается законодательный запрет на продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года. Он поручил уполномоченным органам усилить контроль.

«В обществе широко обсуждается необходимость введения запрета на продажу энергетических напитков подросткам. Правительству следует изучить этот вопрос и принять конкретное решение», - также добавил глава государства.

В целом, считает Токаев, для укрепления здоровья детей и молодежи принципиальное значение имеет наличие развитой и доступной спортивной инфраструктуры. Однако многие спортивные объекты в Атырауской области нуждаются в капитальном ремонте, есть также необходимость возведения новых комплексов, которые позволят проводить соревнования республиканского и международного уровня.

Вместе с тем президент предлагает развивать виды спорта, не требующие больших затрат: шахматы, настольный теннис, тоғыз құмалақ, стрельба из лука, қазақша күрес и другие.

«Этот подход, в первую очередь, позволит занять наших детей полезным и активным досугом, снизит потребность в спортзалах. Поручаю акимату проработать эти вопросы. Чем воздвигать многочисленные памятники, лучше больше внимания уделять строительству спортивных и медицинских объектов. Это касается не только Атырауской области, но и всей страны», - подчеркнул он.