Назвать его он предложил в честь Курмангазы
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Токаев поручил построить в Атырау культурно-творческий центр для талантливой молодежи
фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил построить в Атырау культурно-творческий центр для талантливой молодежи имени Курмангазы.

«Особое внимание следует уделить развитию культуры в регионе. Лучше, чтобы в городе было больше культурных мест. Поручаю построить в Атырау культурно-творческий центр для талантливой молодежи. Предлагаю назвать его в честь гиганта казахского музыкального искусства – Курмангазы», - сказал Токаев на встрече с общественностью региона.

Кроме этого, отметил он, в центре области не так много баз семейного отдыха и центров, где молодежь может провести досуг. Было благоустроено побережье Жайыка, построен «Молодежный парк», и это место стало одним из самых посещаемых мест отдыха местных жителей. Но власти региона должны реализовать такие новые проекты. При этом все объекты в городе должны быть удобны для граждан с ограниченными возможностями, подчеркнул он.

«Атырау должен стать чистым, современным городом, удобным для каждого жителя. Строительство некоторых объектов в городе остановлено на долгие годы. Например, Концертный зал, построенный 10 лет назад, до сих пор не сдан. Даже его здание пришло в упадок. Правительство вместе с акиматом должны раз и навсегда решить проблему строительства таких объектов. При необходимости привлечь инвесторов. Люди должны получать пользу от таких зданий», - заявил президент.

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