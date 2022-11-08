На Каспии вновь обнаружили более сотни мертвых тюленей

Сообщение о массовой гибели тюленей поступило в Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя вечером 7 ноября, специалисты выехали на место. Как сообщил директор центра Адылхан Товасаров, по состоянию на 17:00 вторника, 8 ноября, обнаружена 101 туша мертвых тюленей, находящихся в различных местах, удаленных друг от друга.

«На данный момент устанавливается, подлежат ли образцы тканей лабораторному исследованию для установления причин гибели, так как останки животных находятся в разложенном состоянии», - пояснил он.

Специалисты проводят обследование береговой линии, другие участки Каспийского моря, чтобы выявить другие факты выброса мертвых животных. Для лабораторных исследований также будут отобраны пробы воды и грунта с места.

Напомним, что с начала года было обнаружено 219 мертвых тюленей. Все они находились на стадии сильного разложения, из-за чего, заявляли в министерстве экологии, нет возможности провести токсикологические, гистологические и вирусологические исследования. В Минэкологии предположили, что гибель тюленей произошла в зимний период. А по результатам исследований экологи не нашли превышения вредных веществ в воде и воздухе. Летом в ведомстве заявляли, что гибель тюленей произошла «в результате истощения новорожденных щенков вследствие их выноса вместе со льдом в открытое море либо попадание их непосредственно в воду, в море». Но точные причины гибели животных определить не удалось.