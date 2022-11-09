В Кызылорде и Аральске в ходе спецоперации задержаны 32 участника региональной ОПГ

Комитет национальной безопасности сообщил о задержании в ходе спецоперации в Кызылорде и Аральске 32 участников организованной преступной группы, которые подозреваются в создании, руководстве и финансировании преступной группы, вымогательствах и других тяжких преступлениях.

«После длительной оперативной разработки 18 октября в г.г.Кызылорда и Аральск с привлечением Службы “А” КНБ и при содействии прокуратуры реализована спецоперация, в результате которой задержано 32 участника региональной ОПГ», - говорится в сообщении.

По информации комитета нацбезопасности, группировка имела четкую структуру, в которой были распределены роли каждого участника. Решения принимались в ходе регулярно проводившихся так называемых сходок. Среди задержанных – лица, действовавшие под контролем и от имени лидеров транснационального преступного сообщества, «воров в законе», а также занимавшие определенное положение в преступной иерархии Кызылординской области.

«По местам их проживания обнаружен и изъят арсенал оружия, смета “воровской кассы”, наркотические средства, а также иные предметы и документы, представляющие интерес для следствия. Задержанные подозреваются в создании, руководстве и финансировании преступной группы, вымогательствах, а также совершении других тяжких уголовных правонарушений», - добавили в КНБ.