Парламент принял закон о гарантированном трансферте из Нацфонда на 2023 – 2025 годы

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2023 – 2025 годы». Документ предусматривает финансирование бюджета из Нацфонда в объеме 2,2 трлн тенге в 2023 году, 2 трлн тенге – в 2024 году и 1,9 трлн тенге – в 2025 году.

«Объемы гарантированного трансферта из Нацфонда ограничены новым бюджетным правилом они определены с учетом цены отсечения на нефть и, по прогнозам, не будут превышать объем поступающих в Нацфонд прямых налогов от организаций нефтяного сектора. Законопроектом установлена цена отсечения на нефть на уровне 48,9 долларов за баррель в 2023 году, 42,2 – 40,3 долларов за баррель в 2024 – 2025 годах», - сказал министр национальной экономики Алибек Куантыров.

С учетом этого, отметил он, размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет в 2023 году определен в объеме 2,2 трлн тенге, с дальнейшим сокращением до 2 трлн тенге в 2024 году и до 1,9 трлн тенге в 2025 году.

«Применение правил в плановом периоде способствует восстановлению валютных активов Нацфонда в 2023 году до 66,7 млрд долларов, с дальнейшим ростом до 78,8 – 93,2 млрд долларов в 2024 – 2025 годах», - также добавил глава Миннацэкономики.

В результате, по прогнозам ведомства, установление верхнего предела на изъятия и темпы роста расходов в среднесрочном периоде позволят повысить фискальную дисциплину и усилить сберегательную функцию Нацфонда.