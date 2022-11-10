При ТЭЦ Риддера нужно строить новую котельную, констатировал министр энергетики

Ситуация в Риддере остается сложной, отопление городу дают всего три котла, сообщил в четверг в кулуарах сената журналистам министр энергетики Болат Акчулаков. Он констатировал, что при ТЭЦ необходимо строить совершенно новую котельную, а в целом для недопущения таких аварий в будущем Казахстану необходимо 500 млрд тенге.

«Ситуация в Риддере сложная. Пока рабочие три котла. Шестой, основной котел, мы запустили вчера. К сожалению, в час ночи опять вынуждены были остановить котел. Сейчас он на остывании. После остывания он будет проверяться. Три кота запущены, они дают температуру», - пояснил Акчулаков.

Министр подчеркнул, что сейчас нужно время «понять характер аварии и быстро восстановить». Но все это связано с высокой изношенностью оборудования. Поэтому при ТЭЦ нужно строить совершенно новую котельную.

«Надо считать (сколько будет стоить строительство - В.), это же не просто покрытие тепловой и электроэнергии. Знаете, это еще и тарифы. Такая необходимость есть во многих регионов, где нужно менять устаревшие станции, где изношены сети», - тут же добавил глава Минэнерго.

Всего, по его данным, для того, чтобы восстановить и обновить теплоэнергетическую систему Казахстана, необходимо около 500 млрд тенге.

Вечером 5 ноября на ТЭЦ Риддера произошло аварийное отключение вспомогательного оборудования котлоагрегата № 1. Также был выявлен свищ еще в одном котле. В результате подача тепла была снижена более 22 тыс. абонентам. Сначала власти обещали, что теплоснабжение будет полностью восстановлено к 9 ноября, накануне сообщалось, что это произойдет в ближайшие два дня. Как отметили в штабе по ликвидации ЧС, стоит сверхзадача – к 15 ноября отремонтировать котел №4.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов заявил, что руководство и персонал станции не обратили внимание на состояние багерной насосной, в результате чего произошло ее затопление. Сейчас ведется расследование по факту халатного отношения к своим обязанностям руководства ТЭЦ. Ахметов обещает, что все виновные будут привлечены к ответственности.