Но для некоторых групп населения будут исключения
Для получения гражданства Казахстана введут обязательный экзамен на знание государственного языка
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Правительство разработало законопроект, согласно которому иностранцы, претендующие на получение гражданства Казахстана, обязаны будут сдавать экзамен на знание государственного языка. Как сообщил в четверг журналистам в кулуарах сената премьер-министр Алихан Смаилов, документ в скором времени поступит в парламент.

«Эти нормы (по введению экзамена на знание госязыка при получении гражданства – В.) сейчас на этапе согласования с правительством. В целом мы поддерживаем эти нормы и считаем, что их нужно внести в законодательство», - сказал Смаилов.

Он отметил, что во многих странах для получения гражданства нужно знать государственный язык и историю страны, а также сдать соответствующий экзамен. В числе таких стран глава кабмина назвал Германию, Турцию, Канаду, Россию и добавил, что знание языка позволяет людям «быстро адаптироваться в обществе».

«Поэтому мы считаем, что такой экзамен нужно сдавать. Теперь люди, желающие получить гражданство (Казахстана – В.) должны соответствовать этим требованиям», - подчеркнул Смаилов.

При этом, добавил он, для некоторых категорий граждан эти требования не будут применяться. В частности, для этнических казахов, несовершеннолетних, а также для тех, кто получает документы в упрощенном виде согласно международным договорам. То есть если у человека в Казахстане живут близкие родственники, супруг или супруга является казахом или казахстанцем, либо заслуженным деятелем РК. Как уточнил премьер-министр, данный законопроект «скоро поступит в парламент».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Свежее из этой рубрики
Ремонт одного ВПУ на Каспийском трубопроводном консорциуме завершится в течение двух-трех дней – Смаилов
Новости
Казахстан прорабатывает увеличение экспорта нефти до 6,5 млн тонн по азербайджанскому нефтепроводу, сообщил Смаилов
Новости
При ТЭЦ Риддера нужно строить новую котельную, констатировал министр энергетики
Просматриваемые
Новости
Токаев подписал несколько законов, предусмотренных изменениями в Конституцию
Новости
В Енбекшиказахском районе усилены меры безопасности после группового конфликта
Новости
Токаев поручил ускорить работу по строительству и ремонту дорог в Мангистауской области
Новости
Досаев больше получаса прождал автобус на линии БРТ
Новости
«АрселорМиттал Темиртау» препятствовало доступу для проведения проверки – Минэкологии
Новости
В отношении «АрселорМиттал Темиртау» нужно принимать крайне жесткие меры, считает Кожамжаров