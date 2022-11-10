Для получения гражданства Казахстана введут обязательный экзамен на знание государственного языка

Правительство разработало законопроект, согласно которому иностранцы, претендующие на получение гражданства Казахстана, обязаны будут сдавать экзамен на знание государственного языка. Как сообщил в четверг журналистам в кулуарах сената премьер-министр Алихан Смаилов, документ в скором времени поступит в парламент.

«Эти нормы (по введению экзамена на знание госязыка при получении гражданства – В.) сейчас на этапе согласования с правительством. В целом мы поддерживаем эти нормы и считаем, что их нужно внести в законодательство», - сказал Смаилов.

Он отметил, что во многих странах для получения гражданства нужно знать государственный язык и историю страны, а также сдать соответствующий экзамен. В числе таких стран глава кабмина назвал Германию, Турцию, Канаду, Россию и добавил, что знание языка позволяет людям «быстро адаптироваться в обществе».

«Поэтому мы считаем, что такой экзамен нужно сдавать. Теперь люди, желающие получить гражданство (Казахстана – В.) должны соответствовать этим требованиям», - подчеркнул Смаилов.

При этом, добавил он, для некоторых категорий граждан эти требования не будут применяться. В частности, для этнических казахов, несовершеннолетних, а также для тех, кто получает документы в упрощенном виде согласно международным договорам. То есть если у человека в Казахстане живут близкие родственники, супруг или супруга является казахом или казахстанцем, либо заслуженным деятелем РК. Как уточнил премьер-министр, данный законопроект «скоро поступит в парламент».