Ранее экзамен сдавали только 9 и 11 классы
  • 283
Экзамен по казахскому языку будут сдавать все учащиеся средних и старших классов с нового учебного года
фото Жанары Каримовой

С нового учебного года экзамен по казахскому языку будут сдавать учащиеся 5-8 и 10 классов, сообщает министерство просвещения.

«Экзамен по предмету “Казахский язык” будут сдавать учащиеся 5-8,10 классов. Такие изменения будут введены со следующего 2023-2024 учебного года. Ранее экзамен по казахскому языку сдавали только ученики 9 и 11 классов. Они продолжат сдавать экзамен по данному предмету», - говорится в сообщении.

По информации ведомства, экзамен будет проводиться в письменной и устной форме. Оцениваться будут такие навыки как аудирование, говорение, чтение, письмо. Задания экзамена будут составляться педагогами самостоятельно с соблюдением принципов академической честности. А итоговые оценки по предмету будут выставляться по итогам экзамена и годовой оценки.

Свежее из этой рубрики
Ремонт одного ВПУ на Каспийском трубопроводном консорциуме завершится в течение двух-трех дней – Смаилов
Новости
Казахстан прорабатывает увеличение экспорта нефти до 6,5 млн тонн по азербайджанскому нефтепроводу, сообщил Смаилов
Новости
При ТЭЦ Риддера нужно строить новую котельную, констатировал министр энергетики
Просматриваемые
Новости
Токаев подписал несколько законов, предусмотренных изменениями в Конституцию
Новости
В Енбекшиказахском районе усилены меры безопасности после группового конфликта
Новости
Токаев поручил ускорить работу по строительству и ремонту дорог в Мангистауской области
Новости
Досаев больше получаса прождал автобус на линии БРТ
Новости
«АрселорМиттал Темиртау» препятствовало доступу для проведения проверки – Минэкологии
Новости
В отношении «АрселорМиттал Темиртау» нужно принимать крайне жесткие меры, считает Кожамжаров