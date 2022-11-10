Экзамен по казахскому языку будут сдавать все учащиеся средних и старших классов с нового учебного года

С нового учебного года экзамен по казахскому языку будут сдавать учащиеся 5-8 и 10 классов, сообщает министерство просвещения.

«Экзамен по предмету “Казахский язык” будут сдавать учащиеся 5-8,10 классов. Такие изменения будут введены со следующего 2023-2024 учебного года. Ранее экзамен по казахскому языку сдавали только ученики 9 и 11 классов. Они продолжат сдавать экзамен по данному предмету», - говорится в сообщении.

По информации ведомства, экзамен будет проводиться в письменной и устной форме. Оцениваться будут такие навыки как аудирование, говорение, чтение, письмо. Задания экзамена будут составляться педагогами самостоятельно с соблюдением принципов академической честности. А итоговые оценки по предмету будут выставляться по итогам экзамена и годовой оценки.