Авария произошла из-за сильного износа трубы
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Из-за повреждения теплотрассы в Алматы без отопления остались 69 домов и объекты образования
фото inform.kz

Из-за повреждения теплотрассы в Алматы на улице Шарипова без отопления остались 69 домов, шесть объектов образования и более 20 других объектов, сообщила пресс-служба акимата.

«В 17:00 часов 10 ноября произошел порыв теплотрассы в Алмалинском районе на пересечении улиц Гоголя и Шарипова. Причина повреждения – наружная коррозия. Временно отключена подача горячей воды для устранения повреждения на трубопроводе диаметром 400 мм», - говорится в сообщении.

Кроме этого, временно без тепла остались 67 многоквартирных и два частных дома, шесть объектов образования и более 20 других объектов.

Сейчас ведутся работы по определению поврежденного трубопровода. Устранением аварий занимаются специалисты ТОО «Алматинские тепловые сети».

В акимате отметили, что теплотрасса была введена в эксплуатацию более 30 лет назад – в 1986 году. За последние годы на данном участке из-за ветхого состояния трубопровода произошло 17 аварий, сегодняшний инцидент стал 18-м по счету.

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