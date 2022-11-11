Европарламент одобрил присоединение Хорватии к Шенгенской зоне

В четверг депутаты Европарламента одобрили отмену внутреннего пограничного контроля между Шенгенской зоной свободного передвижения и Хорватией, сообщается на сайте парламента .

За проголосовали 534, против – 53, воздержались 25 депутатов. Таким образом, Европейский парламент одобрил присоединение Хорватии к Шенгенской зоне.

«Хорватия прошла самую полную оценку членства в Шенгенской зоне среди всех стран ЕС. Она выполнил 281 рекомендацию в восьми областях Шенгенского законодательства. Комиссия и Совет подтвердили готовность страны применять Шенгенские правила в полном объеме. Европарламент полностью согласен: отмена внутреннего пограничного контроля должна произойти до конца этого года», - заявил после голосования депутат Паоло Рангель.

Окончательное решение об отмене внутреннего контроля должно быть принято Советом ЕС единогласно.

Сейчас в Шенгенскую зону входят 26 стран – это все государства-члены ЕС, кроме Болгарии, Хорватии, Кипра, Ирландии и Румынии, а также страны, не входящие в ЕС, – Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн. В 2018 году депутаты Европарламента заявили, что Хорватию следует принять в Шенгенскую зону, как только она выполнит необходимые критерии. 18 октября 2022 года они также выразили поддержку безотлагательному приему Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону.