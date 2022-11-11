Учредить единую сеть университетов тюркских стран предложил Токаев

«Необходимо развивать академическую мобильность и создавать условия для укрепления межкультурного диалога между студентами. Также следует формировать единое образовательное пространство высших учебных заведений. Предлагаю рассмотреть вопрос учреждения в 2023 году единой сети университетов тюркских стран, которая позволит нашим студентам изучать тюркские языки и знакомиться с историей и культурой братских народов», - сказал Токаев, выступая на саммите Организации тюркских государств в пятницу.

Также он считает, что следует уделить внимание проектам по изучению духовных истоков тюркских стран. Он напомнил, что в этом году в результате раскопок в Монголии был найден древнейший письменный памятник. В этой связи он предложил разработать дорожную карту по изучению общего письменного наследия тюркских народов.

«Для этого необходимо обеспечить взаимную открытость архивов наших стран. В дальнейшем на его основе можно будет создать “Цифровую библиотеку” Организации тюркских государств. Эта работа позволит нам передать ценные документы и редкие книги следующему поколению», - считает глава государства.

Вместе с тем президент Казахстана считает, что необходимо «активно прославлять деятельность Организации тюркских государств», чтобы мировое сообщество знало о той большой работе, которая проводится по укреплению интеграции в тюркском мире.

«Надо признать, что с деятельностью нашей Организации еще не все хороша знакомы. В то же время идея тюркского сотрудничества все больше привлекает внимание мировой общественности. Все чаще в разных уголках земного шара находят ценные свидетельства об истории тюркской цивилизации. Это общее достояние наших народов. Поэтому важной задачей считаю изучение и систематизацию имеющихся исторических и лингвистических источников. Нам нужно организовать активное взаимодействие научных учреждений и шире представлять результаты их исследований мировой общественности. Работа нашей Организации не должна ограничиваться дипломатическими саммитами и встречами с подписанием итоговых документов. Полагаю, что ОТГ должна стать авторитетной площадкой, объединяющей и сближающей тюркский мир», - заявил Токаев.