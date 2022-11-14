Всего, по данным МВД, задержаны шесть членов ОПГ
  • 236
В Акмолинской области задержаны подозреваемые в вымогательстве денег у предпринимателей
фото polisia.kz

Министерством внутренних дел пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся вымогательством у предпринимателей Акмолинской области, передает Polisia.kz.

«В результате спецоперации в Акмолинской области сотрудниками подразделений департамента по борьбе с организованной преступностью МВД задержаны шесть участников преступной группы, подозреваемые в вымогательствах у местных предпринимателей. Возраст участников группы варьируется от 26 до 32 лет. Полицейскими установлено, что задержанные путем угроз и применения физического насилия вымогали 2,5 млн тенге у одного из местных бизнесменов и завладели его автомашиной Subaru Outback», - говорится в сообщении.

По данным МВД, уже установлена причастность задержанных к совершению ряда аналогичных преступлений на территории области. Подозреваемые, ранее неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности, придерживались «воровской идеологии». Члены группы также подозреваются в криминальных разборках с применением оружия и вымогательстве. Кроме этого, в ходе обысков у них изъяты наркотические средства, холодное и огнестрельное оружие.

По данным фактам проводится досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК РК – «Вымогательство». Подозреваемые арестованы. Расследование продолжается.

Свежее из этой рубрики
Активисты движения «Oyan, Qazaqstan!» потребовали переименовать проспект Назарбаева в Кантар
Новости
8 млрд тенге необходимо для полного оснащения рыбинспекций на ближайшие три года – Брекешев
Новости
Глава Минэкологии предлагает обязать выпускников вузов по специальности «рыбное хозяйство» отрабатывать три года
Просматриваемые
Новости
Экзамен по казахскому языку будут сдавать все учащиеся средних и старших классов с нового учебного года
Новости
Токаев поручил ускорить работу по строительству и ремонту дорог в Мангистауской области
Новости
У активиста из Бестобе Николая Катчиева прошел обыск
Новости
Украинские военные вошли в центр Херсона
Новости
Задержан бывший вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Тимур Токтабаев
Новости
Запущен газохимический комплекс в Атырауской области