В Акмолинской области задержаны подозреваемые в вымогательстве денег у предпринимателей

«В результате спецоперации в Акмолинской области сотрудниками подразделений департамента по борьбе с организованной преступностью МВД задержаны шесть участников преступной группы, подозреваемые в вымогательствах у местных предпринимателей. Возраст участников группы варьируется от 26 до 32 лет. Полицейскими установлено, что задержанные путем угроз и применения физического насилия вымогали 2,5 млн тенге у одного из местных бизнесменов и завладели его автомашиной Subaru Outback», - говорится в сообщении.

По данным МВД, уже установлена причастность задержанных к совершению ряда аналогичных преступлений на территории области. Подозреваемые, ранее неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности, придерживались «воровской идеологии». Члены группы также подозреваются в криминальных разборках с применением оружия и вымогательстве. Кроме этого, в ходе обысков у них изъяты наркотические средства, холодное и огнестрельное оружие.

По данным фактам проводится досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК РК – «Вымогательство». Подозреваемые арестованы. Расследование продолжается.