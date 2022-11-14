Причиной гибели тюленей на Каспии мог стать выброс сероводорода – Брекешев

Причиной гибели тюленей в Каспийском море мог стать выброс сероводорода, считает министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев. Такое мнение он высказал в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе. Однако, добавил он, окончательные результаты исследований будут готовы в течение месяца.

«Одно из предположений (гибели тюленей – В.) – возможно, был выброс сероводорода. Тюлени для забора кислорода выплывают, вдыхают и уплывают под воду обратно. Возможно, был какой-то выброс газа, который повлиял на гибель этих тюленей», - высказал мнение Брекешев.

7 ноября на Каспии вновь обнаружили мертвых тюленей. По последним данным, погибло 141 животное. С места обнаружения взяты пробы для определения причин гибели тюленей. Как отметил министр, результаты анализов будут готовы в течение месяца.

«По нашим данным, в Каспийском море находятся более 300 тысяч особей тюленей. Мы ведем работу по образованию заказника, а также организации государственного института по проблемам Каспия и биоразнообразия», - добавил Брекешев.

Глава Минэкологии напомнил, что по поручению президента по созданию особо охраняемой природной территории ведомством начата практическая разработка естественно-научного обоснования. Результаты планируется получить в январе 2023 года, а затем приступить к разработке технико-экономического обоснования.