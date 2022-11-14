На выяснение информации потребовалось время
Казахстанцы не пострадали при теракте в Стамбуле – МИД
фото Reuters

Тамара Вааль, Астана, Власть

Граждан Казахстана нет среди пострадавших и погибших при теракте в Стамбуле, сообщил в ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров.

«Сразу же после взрыва наши дипломаты в Стамбуле связались с местными властями и генеральным консулом. Всю ночь наши дипломаты были на дежурстве, обзванивали всевозможные инстанции, объездили все близлежащие больницы и, к счастью, среди пострадавших наших граждан нет», - сообщил Смадияров.

При этом, добавил он, если вдруг поступит какая-то дополнительная информация, МИД оперативно ее предоставит.

Напомним, 13 ноября на туристической улице Истикляль в Стамбуле произошел взрыв, в результате которого шесть человек погибли, пострадали более 80 человек. Полиция квалифицировала это как теракт, глава МВД заявил, что за этим стоит, по предварительным данным, Рабочая партия Курдистана, которую в Турции считают террористической группировкой. По данному факту задержаны уже несколько десятков человек, в том числе один подозреваемый, «который заложил бомбу».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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