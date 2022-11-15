Акиматы проводят недостаточную работу для сдерживания инфляции, заявил Смаилов

Инфляция в Казахстане продолжает расти, и в первую очередь это говорит о том, что акиматы принимают недостаточные меры по сдерживанию цен, заявил во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Алихан Смаилов.

«Необходимо также сосредоточиться на работе по сдерживанию роста цен. Инфляция в октябре текущего года ускорилась. Наибольший вклад в этот процесс продолжает вносить рост цен на продовольственные товары. Это говорит о недостаточности принимаемых мер, в первую очередь со стороны акиматов», - считает Смаилов.

По данным заместителя председателя Национального банка Берика Шолпанкулова, несмотря на некоторое замедление месячной инфляции до 1,6%, в октябре после значительного роста на 1,8% месяцем ранее, она все еще значительно превышает среднегодовые значения – 0,7% в октябре за последние пять лет. В годовом выражении инфляция достигла 18,8%.

«Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 23,1%. Завершилось сезонное удешевление плодоовощной продукции», - отметил он.

Непродовольственная инфляция также ускорилась до 17,9%. Наблюдается ускорение роста цен на товары с высокой долей импорта, в том числе на товары личного пользования, бытовые приборы, стройматериалы, медикаменты. При этом в структуре непродовольственных товаров отмечается замедление роста цен на ГСМ и автомобили.