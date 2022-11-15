Комиссия даст свое заключение по взрыву на шахте имени Ленина 23 ноября – Ильин

Предварительные результаты по взрыву на шахте имени Ленина правительственная комиссия озвучит 23 ноября, сообщил во вторник журналистам в кулуарах правительства министр по ЧС Юрий Ильин.

«Предварительно мы будем давать заключение 23 ноября. Комиссия работает. 23 ноября в Караганде мы соберем представителей СМИ и озвучим ее результаты», - заявил Ильин.

Напомним, в ночь на 3 ноября на шахте имени Ленина угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» при бурении газодренажных скважин произошел взрыв, в результате погибли пять человек, четыре шахтера были госпитализированы. Была создана правительственная комиссия, которую возглавил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин. Полиция Карагандинской области возбудила уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК (нарушение правил безопасности при проведении горных или строительных работ).