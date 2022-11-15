Это будут предварительные результаты
Комиссия даст свое заключение по взрыву на шахте имени Ленина 23 ноября – Ильин
фото с сайта акимата Карагандинской области

Тамара Вааль, Астана, Власть

Предварительные результаты по взрыву на шахте имени Ленина правительственная комиссия озвучит 23 ноября, сообщил во вторник журналистам в кулуарах правительства министр по ЧС Юрий Ильин.

«Предварительно мы будем давать заключение 23 ноября. Комиссия работает. 23 ноября в Караганде мы соберем представителей СМИ и озвучим ее результаты», - заявил Ильин.

Напомним, в ночь на 3 ноября на шахте имени Ленина угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» при бурении газодренажных скважин произошел взрыв, в результате погибли пять человек, четыре шахтера были госпитализированы. Была создана правительственная комиссия, которую возглавил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин. Полиция Карагандинской области возбудила уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК (нарушение правил безопасности при проведении горных или строительных работ).

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Свежее из этой рубрики
Акиматы проводят недостаточную работу для сдерживания инфляции, заявил Смаилов
Новости
Прогноз по росту экономики по итогам года сохраняется на уровне 3% и выше – Куантыров
Новости
Экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменова приговорена к семи годам лишения свободы
Просматриваемые
Новости
Экзамен по казахскому языку будут сдавать все учащиеся средних и старших классов с нового учебного года
Новости
У активиста из Бестобе Николая Катчиева прошел обыск
Новости
Украинские военные вошли в центр Херсона
Новости
Задержан бывший вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Тимур Токтабаев
Новости
Запущен газохимический комплекс в Атырауской области
Новости
Россия просит Казахстан снизить тарифы на перевозку зерна