В КТЖ прокомментировали просьбу России снизить тарифы на перевозку зерна

В компании «Қазақстан темір жолы» прокомментировали просьбу российской стороны снизить тарифы на перевозку зерна. Но при этом никакой конкретики не сообщили.

«Тарифные условия на транзитные перевозки российского зерна по территории Казахстана последние 4 года остаются неизменными. Объем перевозок зерна из России транзитом по территории Казахстана демонстрируют положительную динамику», - говорится в сообщении КТЖ.

Здесь привели статистику, что за 10 месяцев этого года объем транзита вырос на 24 % (372 тыс. к 301 тыс.) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Накануне газета «Ведомости» сообщила, что «Российские железные дороги» просят казахстанскую сторону снизить тарифы на перевозку зерна. Письмо с обоснованием было направлено еще в сентябре. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что в нынешних условиях, когда поставки зерна осложняются санкциями, везти продукцию через Казахстан невыгодно, так как соседняя республика получает «конкурентное преимущество», позволяющее перепродавать российское зерно.