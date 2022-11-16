Его помощники подали официальную заявку
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Дональд Трамп анонсировал участие в президентских выборах в 2024 году
Фото Bloomberg/Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп объявил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года, сообщает CNN.

«Чтобы снова сделать Америку великой и славной, сегодня вечером я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов», - сказал Трамп, обращаясь к своим сторонникам, собравшимся у его резиденции во Флориде.

Отмечается, что документы Трампа о выдвижении его кандидатуры поданы в Федеральную избирательную комиссию незадолго до того, как он сделал свое заявление.

Трамп уверен, что за время его президентства с 2017 по 2021 годы «у всех все было замечательно, все процветали», а к моменту его ухода с поста экономика стремительно восстанавливалась после спада, вызванного эпидемией коронавируса, сообщает Русская служба ВВС. Он раскритиковал действующего президента США Джо Байдена, заявив, что «теперь же мы страна, находящаяся в упадке».

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