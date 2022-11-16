​Токаев вновь выступил с критикой героизации участников январских событий

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь выступил с критикой участников январских событий. Он завил, что некоторые из них призывали людей выходить на улицы, что привело к «разрушению города» и «усугублению ситуации». Он рассчитывает, что общество объединилось после этой трагедии и извлекло из нее уроки.

«Мне как коренному алматинцу было очень больно видеть, как преступники разрушают город – золотую колыбель нашего народа. В тот момент любое промедление привело бы к тому, что бандиты, почувствовавшие свою безнаказанность, растерзали наш любимый город. В критический для судьбы страны момент наш народ проявил беспримерное единство и решительность. Мы показал, что готовы пойти на любой риск ради защиты нашей государственности. Весь народ Казахстана в эти трудные дни переживал за алматинцев», − заявил президент во время своего выступления в Алматы.

По его словам, сейчас мы видим попытки оправдать «преступные деяния» и представить их как народное восстание: «Хочу еще повторить: надо четко различать мирные митинги населения и кровавые преступления, совершенные бандитами. Благодаря решительным и смелым действиям мы смогли достаточно быстро восстановить законность и порядок».

«Как говорят, «время - лекарь». Со временем забываются драматизм и ужас тех дней, стираются из памяти страшные картины с вооруженными бандитами и мародерами. Но мы не должны поддаваться на провокации и идти на поводу у деструктивных сил, пытающихся посеять раздор в нашем обществе. Недопустимо героизировать участников беспорядков и пытаться оправдать преступные замыслы их организаторов. Все они понесут заслуженное наказание», − сказал Токаев.

По его словам среди вышедших на улицы были и те, кто стал слепым орудием преступников, кто был обманут ими: «Я принял решение амнистировать тех участников январских событий, которые не совершили тяжких преступлений. Закон об амнистии уже принят. Убежден, это верный шаг с точки зрения гуманизма, потому что милосердие – это благое дело. После необходимых юридических процедур амнистированные смогут вернуться к своим близким. Надеюсь, что подобная трагедия больше никогда не повторится. Мы сделаем все для этого. Еще раз выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в те трагические дни».

Он вновь указал на важность роли сотрудников правоохранительных и силовых органов, «сохранивших верность присяге». Активное участие в восстановлении общественного порядка, по словам Токаева, приняли и жители города: «Хочу выразить благодарность всем неравнодушным гражданам. «Трагический январь» стал для нас не только испытанием на прочность, но и большим жизненным уроком. Наш народ полностью осознал ценность мира и стабильности. Бандиты, замыслившие разрушить наше общество, не достигли своей цели. Напротив, казахстанцы еще крепче сплотились и увереннее, чем прежде, продолжили движение по пути всесторонних реформ».

Вместе с тем он заявил, что перед январскими событиями были люди, которые «целенаправленно раскачивали ситуацию в стране»: «Они различными способами подогревали протестные настроения и преследовали цель расколоть наше общество. Поэтому многие из них тоже косвенно ответственны в случившейся январской трагедии. Потому что, прекрасно видя, как обостряется обстановка и нарастает хаос, они наоборот призывали людей выходить на улицы и площади, тем самым усугубив и без того сложную ситуацию. Но в критический момент они попрятались по своим домам. В самый пик событий их не было ни видно, ни слышно. Тем временем тысячи, может быть, десятки тысяч ответственных граждан, объединенных в общественные дружины, охраняли различные объекты, противостояли мародерам».

Токаев рассказал, что волонтеры обеспечивали горячим питанием военнослужащих и полицейских. Он назвал их «настоящими героями», которые не пытаются что-то доказать и не требуют к себе особого внимания. Тогда как «провокаторы», по его мнению, только и желают выставить себя героями.

«Когда ситуация нормализовалась, они снова потянулись на площади и улицы, будто действительно радеют за справедливость и благополучие сограждан. Я считаю, что это двуличие и откровенный цинизм. К сожалению, и сейчас они пытаются вести эту опасную игру. Для них это лишь игра, где их заботит только мнимая популярность в социальных сетях и желание обратить на себя внимание тайных спонсоров. От этого страдают простые граждане и интересы государства. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что перед выборами говорить такого рода вещи не принято. Я решил сказать как есть, зато честно. Наш народ всегда умел отличать зерна от плевел. Поэтому уверен, что у таких людей в Казахстане нет и не будет никакого политического будущего. Но нельзя исключать, что они могут стать инструментом в руках различных деструктивных сил, пытающихся дестабилизировать обстановку в нашей стране», − пояснил президент.

Токаев убежден, что благодаря конструктивному диалогу всех ответственных общественно-политических сил ситуация в стране не будет дестабилизирована: «Я вижу в обществе надежду и веру в то, что все наши стратегические цели по построению сильной и развитой страны будут достигнуты. И это самое главное. Уверен, вместе мы преодолеем все вызовы и решим все поставленные задачи».