До $400 млн могут вложить казахстанцы в акции «КазМунайГаза», считает Мирзагалиев

Казахстанцы могут вложить в акции национальной компании «КазМунайГаз» до $400 млн, считает председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев. В среду в ходе брифинга он также высказал мнение, что в будущем на свободном рынке должны торговаться не 5% акций компании, которые сейчас выводят на IPO, а до 25%.

«Мы считали, какой рынок ликвидности у нас имеется среди физических лиц. И он оценивается на сегодняшний день в разбеге от 200 до 400 млн долларов США. Это то, что казахстанцы могут вложить в покупку акций “КазМунайГаза”», - заявил Мирзагалиев.

Он напомнил, что на рынок будет предложено до 5% акций компании по 8 406 тенге за штуку. При этом Мирзагалиев не исключил, что в будущем КМГ выпустит на рынок дополнительные пакеты ценных бумаг.

«Наверное, мы будем принимать решение (продавать в будущем еще пакеты акций или нет – В.) по итогам этого IPO. Но в целом есть понимание того, что в какой-то момент до 25% акций “КазМунайГаза” должны торговаться на свободном рынке», - высказал мнение председатель правления компании.

7 ноября председатель правления фонда «Самрук Казына» Алмасадам Саткалиев сообщал, что фонд определился с объемом и стоимостью акций АО НК «КазМунайГаз», которые будут предложены инвесторам и гражданам Казахстана в рамках народного IPO. По его словам, всего планируется предложить к продаже до 30,5 млн простых акций, что составляет до 5% от общего объема выпущенных и размещенных акций, по 8 406 тенге за штуку, то есть на 256,3 млрд тенге. Таким образом, по его словам, после предложения фонду «Самрук-Казына» будет принадлежать не менее 85% акций АО НК «КМГ». 9 ноября было опубликовано постановление правительства, в котором говорилось, что фонду «Самрук-Қазына» нужно произвести отчуждение не более 94 109 125 простых акций КМГ, что составляет не более 15,42 % от общего количества размещенных акций компании по цене, количеству и структуре, определяемым решением совета директоров Фонда. Однако в нацкомпании заявляли, что это принятое постановление правительства «является общим на максимальное количество акций, которое может быть отчуждено в целом в рамках приватизации», то есть не только в рамках IPO в 2022 году, но и на будущие потенциальные предложения. При этом в рамках настоящего предложения планируется реализация не более 5% акций, принадлежащих АО «Самрук-Қазына».