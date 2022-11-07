«Самрук-Казына» разместит 5% акций «КазМунайГаза», их ожидаемая стоимость составит 256,3 млрд тенге

Фонд «Самрук-Казына» определился с объемом и стоимостью акций АО НК «КазМунайГаз», которые будут предложены инвесторам и гражданам Казахстана в рамках народного IPO, сообщил в понедельник в ходе брифинга председатель правления фонда Алмасадам Саткалиев. По его словам, всего планируется предложить к продаже до 30,5 млн простых акций по 8 406 тенге за штуку, то есть на 256,3 млрд тенге.

«В рамках предложения фонд “Самрук-Казына”, которому принадлежит 90,42% выпущенных и размещенных акций АО НК “КазМунайГаз” намерен предложить к продаже до 30 млн 505 тыс. 974 простых акций, что составляет до 5% от общего объема количества выпущенных и размещенных акций», - сообщил Саткалиев.

Таким образом, по его словам, после предложения фонду «Самрук-Казына» будет принадлежать не менее 85% акций АО НК «КМГ». Цена за одну простую акцию в рамках предложения составит 8 тыс. 406 тенге. Предполагая стоимость капитала в размере около 5,1 трлн тенге. Как отметил председатель правления фонда, прием заявок инвесторов начнется 9 ноября и завершится для институциональных инвесторов 30 ноября, а для розничных инвесторов – 2 декабря. При закрытии книг приоритет будет отдаваться розничным инвесторам – гражданам Республики Казахстан.