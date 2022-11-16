В Казахстане разработали законопроект по вопросам сохранения пород собак тазы и тобет

Депутаты инициировали разработку законопроекта по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак – тазы и тобет. Как сообщили агентству «Казинформ» в комитете лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов, документ находится на рассмотрении рабочей группы в мажилисе.

По оценкам экспертом, сегодня положение с сохранением чистоты пород тазы и тобет критическое и существует риск их потери из-за отсутствия законодательного порядка научных исследований по оценке состояния генофонда и составления их генетического профиля. В этой связи депутатский корпус разработал соответствующий проект закона.

«Законопроект инициировала группа депутатов мажилиса парламента. Мы являемся уполномоченным органом, так как занимаемся животным миром. Сам законопроект подготовил Институт парламентаризма при Управлении делами президента РК. Наша задача состоялась в том, чтобы дать на этот законопроект свои предложения. Законопроект находится на рассмотрении заседания рабочей группы в мажилисе», - сообщил руководитель управления животного мира и охотничьего хозяйства Куат Чумакаев.

Законопроект предусматривает комплексный подход к правовому регулированию деятельности субъектов в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак путем установления основных принципов государственного регулирования в данной области. Появится стандарт казахских национальных пород собак, а деятельность в области их сохранения и воспроизводства смогут осуществлять как физические, так и юридические лица. Планируется, что закон будет введен в действие с 1 июля 2023 года.

В комитете отмечают, что после разработки стандарта породы потребуется найти начальное поголовье, в него войдут аборигенные собаки, соответствующие стандарту, они получат нулевые родословные, после этого должны быть получены щенки, потом еще и еще.

«Простыми словами, их праправнуки станут первыми собаками, у которых будет полная родословная», - пояснили в ведомстве.

Кроме того, проектом закона планируется создание Национального центра казахских пород собак, который будет заниматься: осуществлением деятельности по сохранению и воспроизводству; обучением экспертов и подготовкой специалистов; выведением и разведением чистопородных тазы и тобетов; ведением единой родословной книги; организацией и проведением испытаний, выставок, смотров, состязаний различного ранга казахских пород собак; разработкой стандарта; выдачей свидетельств о происхождении тазы и тобета; осуществлением иной деятельности, не запрещенной законодательством Республики Казахстан.

Напомним, в сентябре Касым-Жомарт Токаев поручил управлению делами президента координировать работу по сохранению казахских пород собак тазы и тобет. Сообщалось, что в этой связи будет создана рабочая группа.