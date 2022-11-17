Казахстан может приобрести 4,2% акций Евразийского банка развития за 25-30 млрд тенге − Минфин

Казахстан может приобрести 4,2% акций Евразийского банка развития (ЕАБР) за 25-30 млрд тенге. Сделка, в случае одобрения, произойдет через «некоторое время» и будет разбита на годы. Ежегодно она будет обходиться бюджету в 7 млрд тенге, сообщил в кулуарах заседания сената министр финансов Ерулан Жамаубаев.

«Переговоры (относительно покупки доли в ЕАБР) ведутся, будет время опциона, реальной выплаты не будет, она пройдет через некоторое время. Если по годам разбить, я не думаю, что это будет большая нагрузка. Около 7 млрд тенге в год, разобьём на несколько лет. Общая сумма будет где-то 25-30 млрд тенге, примерно. Чтобы для бюджета не было нагрузки. Это важно для повышения статуса государства», − поделился Жамаубаев.

В августе 2022 года агентство Bloomberg сообщало, что Россия может отказаться от контрольного пакета акций в Евразийском банке развития, продав определенную часть Казахстану. России на тот момент принадлежало 65,97% акций института, а Казахстану − 32,99%. Еще 1% принадлежал Беларуси, а остальной долей владели Таджикистан, Армения и Кыргызстан.