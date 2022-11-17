Казахстан может приобрести 4,2% акций Евразийского банка развития за 25-30 млрд тенге − Минфин

Сделка, в случае одобрения, произойдет через «некоторое время» и будет разбита на годы, ежегодно она будет обходиться бюджету в 7 млрд тенге
Казахстан может приобрести 4,2% акций Евразийского банка развития (ЕАБР) за 25-30 млрд тенге. Сделка, в случае одобрения, произойдет через «некоторое время» и будет разбита на годы. Ежегодно она будет обходиться бюджету в 7 млрд тенге, сообщил в кулуарах заседания сената министр финансов Ерулан Жамаубаев.
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