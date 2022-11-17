В Казахстане начали строить новую железную дорогу

В четверг, 17 ноября, в Карагандинской области началось строительство вторых путей на железнодорожном участке Достык – Мойынты, сообщается на сайте премьер-министра. В церемонии запуска работ в режиме телемоста принял участие глава правительства Алихан Смаилов.

«Сегодня мы даем старт крупнейшему железнодорожному проекту. Он позволит увеличить пропускную способность участка в пять раз – с 12 до 60 пар поездов, а также полностью снимет вопросы перевозок казахстанских экспортеров в этом направлении», – сказал Смаилов.

Как указывается в сообщении, запуск новой железнодорожной линии протяженностью 836 км будет способствовать бесперебойному экспорту отечественной продукции и росту транзитного потенциала страны.

В ходе строительства возведут пять больших мостов, 87 малых и средних мостов, 288 водопропускных труб, 14 автодорожных путепроводов, объекты энергетики и связи. При реализации проекта, по заверениям премьер-министра, доля местного содержания превысит 80%. В частности, местные компании будут производить шпалы, рельсы, трансформаторы, поставлять инертные материалы, песок и щебень. В строительстве железной дороги будет задействовано около 3 700 человек, а после ее ввода в эксплуатацию постоянные рабочие места получат 500 человек. Строительство должно завершиться в IV квартале 2025 года.