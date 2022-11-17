В целом правление банка будет состоять из пяти человек
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Назначен председатель правления Bereke Bank
Фото пресс-службы банка

В четверг, 17 ноября, основной акционер АО «Bereke Bank» – АО «Национальный управляющий холдинг “Байтерек”» назначил председателем правления банка Андрея Тимченко.

Он сменил на этому посту Нурсултана Таскаранова, который возглавлял банк с июля этого года.

В целом с учетом новых изменений правление АО «Bereke Bank» будет состоять из пяти человек – это председатель правления Андрей Тимченко и его заместители.

Андрей Тимченко в 1998 окончил Казахский государственный юридический университет с присвоением квалификации «юрист», а также окончил ряд программ в ведущих американских и европейских университетах, включая Harvard Business School и London Business School. Трудовую деятельность начал в 1997 году консультантом по налогообложению Ernst & Young. В разные годы занимал различные должности в АО «Казкоммерцбанк», был заместителем председателя правления ДБ АО «Сбербанк», курируя вопросы розничного бизнеса, работал в АО ДБ «Альфа-Банк» на должностях главного управляющего директора-члена правления и главы банка, занимал должность заместителя председателя правления АО ДБ «Есо Center Bank».

В новость в 16:55 внесены изменения: пресс-служба банка обновила информацию о составе правления.

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